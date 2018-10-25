В Италии оценили визит Конте в Россию

Глава МВД Италии назвал визит Конте в Россию полезным

Выступая в четверг на Веронском экономическом форуме, он вновь заявил о бесполезности антироссийских санкций.

"В 2018 году не нужны санкции, не нужны танки. Нужны дружба и диалог, необходимо сесть и посмотреть друг другу в глаза", — сказал политик.

Ранее в четверг посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в разговоре с корреспондентом агентства назвал огромным успехом поездку Конте в Россию, сообщив, что в ходе визита было заключено 13 торговых соглашений на почти 2 миллиарда евро.