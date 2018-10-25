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В Италии оценили визит Конте в Россию
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Глава МВД Италии назвал визит Конте в Россию полезным 

РИА Новости 2 часа назад
Визит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Россию стал "очень полезным" для отношений двух стран, заявил РИА Новости вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини.
Выступая в четверг на Веронском экономическом форуме, он вновь заявил о бесполезности антироссийских санкций.
"В 2018 году не нужны санкции, не нужны танки. Нужны дружба и диалог, необходимо сесть и посмотреть друг другу в глаза", — сказал политик.
Ранее в четверг посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в разговоре с корреспондентом агентства назвал огромным успехом поездку Конте в Россию, сообщив, что в ходе визита было заключено 13 торговых соглашений на почти 2 миллиарда евро.
Премьер-министр Италии во вторник приехал в Москву с первым официальным визитом. В среду он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также встретился с представителями итальянского бизнеса.
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