Кремль с юмором отнесся к новым обвинениям в адрес РФ

В Кремле с юмором относятся к публикации в СМИ о прослушке телефонов президента США Дональда Трампа российскими спецслужбами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По словам источников издания, это даёт возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.
"Спрашивайте в газете, газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором. Сожалеем в связи с тем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности", — сказал Песков на просьбу прокомментировать материал New York Times и на вопрос о том, есть ли в Кремле разведданные, основанные на такой прослушке.