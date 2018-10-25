Песков прокомментировал новые антикоррупционные меры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил появление законопроекта о наделении Генпрокуратуры полномочиями по взаимодействию с иностранными органами необходимостью совершенствования антикоррупционной системы.
"Антикоррупционная система находится в процессе постоянного совершенствования. По мере продвижения антикоррупционной деятельности вплывают какие-то недочеты, те моменты, которые нужно развивать и совершенствовать. Вот это и происходит в рамках этой деятельности", — пояснил представитель Кремля.
При этом Песков особо подчеркнул, что "речь идет только о тех, кому в связи с занимаемыми должностями запрещено иметь зарубежные счета".
В среду президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проверках соблюдения антикоррупционных запретов в отношении российских чиновников, в том числе запрета на вклады в зарубежных банках. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.