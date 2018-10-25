Ещё
Песков прокомментировал новые антикоррупционные меры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: проверка прокуратурой счетов чиновников совершенствует борьбу с коррупцией 

ТАСС + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил появление законопроекта о наделении Генпрокуратуры полномочиями по взаимодействию с иностранными органами необходимостью совершенствования антикоррупционной системы.
"Антикоррупционная система находится в процессе постоянного совершенствования. По мере продвижения антикоррупционной деятельности вплывают какие-то недочеты, те моменты, которые нужно развивать и совершенствовать. Вот это и происходит в рамках этой деятельности", — пояснил представитель Кремля.
При этом Песков особо подчеркнул, что "речь идет только о тех, кому в связи с занимаемыми должностями запрещено иметь зарубежные счета".
В среду президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проверках соблюдения антикоррупционных запретов в отношении российских чиновников, в том числе запрета на вклады в зарубежных банках. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
ТАСС: последние новости
Путин: Россия ответит зеркально, если США поставят ракеты в Европу Таджикистан попросил РФ амнистировать нелегальных мигрантов Конте пригласил Путина посетить Италию с визитом в ближайшее время
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет78
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей52
Кубанский «апокалипсис»
Москвичам пообещали два месяца тьмы47
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе199
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:39
На Украину пожаловались в ООН
В мире Украина
00:58
Депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи
Общество
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение