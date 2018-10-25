Мэр Сочи выступил с заявлением

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Мэр Сочи сообщил, что в отрезанном от большой земли городе есть запас продуктов и ГСМ 

ТАСС + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Ситуация в Сочи после сильных дождей, которые привели к нарушению автомобильного и железнодорожного сообщения города с остальной частью России, спокойная и контролируемая, население обеспечено водой, есть запас продуктов и топлива. Об этом ТАСС в четверг сообщил мэр города Анатолий Пахомов.
"Мы проверили, есть ли в полном объеме достаточное количество продуктов питания. Мы пять — семь дней спокойно будем существовать, как и раньше. Люди будут ходить в магазины, на рынки в обычном режиме. Просчитали, сколько у нас сегодня потребность топлива, просчитали, что нам вполне хватит, на всякий случай зарезервировали, чтобы был бензин для спецтранспорта", — сказал мэр.
По словам Пахомова, службы города работают в обычном режиме. Электроснабжение 20 населенных пунктов уже восстановлено.
"Ситуация спокойная и контролируемая. Сейчас обследуются 53 домовладения, где на первом этаже была вода, готовятся документы на возмещение возможного ущерба. Губернатор края пообещал выделить деньги, которые пойдут на компенсацию", — добавил Пахомов.
Мэр города также сообщил, что в ночь на пятницу планируется восстановить железнодорожное сообщение в Краснодарском крае.
"Пока отсутствует железнодорожное сообщение. Северо-Кавказская железная дорога принимает максимальные меры, даже обещает, что сегодня в ночь железнодорожный транспорт пойдет", — сказал Пахомов.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае, по данным на 12:00 мск, в результате наводнения, вызванного непогодой, задерживается 31 пассажирский поезд. Время задержки составляет от 1 до 18 часов.
"Ночной циклон наделал много бед. Он разрушил мост на федеральной дороге в Лазаревском районе, который позволял нам быть соединенным с [Краснодарским] краем. Пока у нас автомобильного сообщения нет. Федеральные дорожники нам обещают в течение двух суток восстановить движение", — отметил мэр Сочи.
После сильных дождей в Краснодарском крае накануне было подтоплено более десятка населенных пунктов и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост на дороге Туапсе — Майкоп. В четверг с 00:40 мск федеральная трасса Джубга — Сочи была перекрыта из-за подтопления, ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. Все службы переведены на круглосуточный режим работы.
По данным властей Туапсинского района, в зоне подтопления погибли два человека, еще двое пострадали, один пропал без вести. МЧС ранее распространило экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде и ветре на территории края 25 и 26 октября.
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