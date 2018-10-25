Россия покажет Америке «зеркало»

Путин пообещал ответные меры на поставки новых ракет США в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что если США отправят в Европу ракеты средней и меньшей дальности, то Москва «естественно, должна будет ответить зеркально». По словам Путина, европейские страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, ставят под угрозу собственные интересы в случае ракетного удара. Он добавил, что Россия сможет ответить на брошенный вызов «быстро и эффективно».

Если Вашингтон решит отправить в Европу свои ракеты средней и меньшей дальности, то ответ России будет зеркальным, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после двусторонних переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Самый главный вопрос — если США выйдут <…> из ДРСМД, что они будут делать с этими ракетами? Если они будут поставлены в Европу, мы должны будем, естественно, ответить зеркально», — отметил российский глава.

Путин добавил, что под угрозой вероятного ракетного удара окажутся в этом случае те страны Европы, которые согласятся разместить у себя американские ракеты. Поэтому он предостерег европейские правительства — они «ставят под угрозу свои собственные интересы».

«Вернемся в ситуацию с [ракетами] «Першинг» в Европе. Не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности. Не вижу для этого никаких оснований. Это не наш выбор, мы к этом не стремимся», — добавил президент РФ.

Путин подчеркнул — ответ России будет очень быстрым и эффективным.

Вопрос о ДРСМД (Договоре о ракетах средней и меньшей дальности — «Газета.Ru» ) глава России собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом на грядущей встрече в Париже. Во всяком случае, Путин выразил надежду на диалог — в столицу Франции оба лидера прибудут на памятные мероприятия 11 ноября в честь 100-летней годовщины окончания Первой Мировой войны.

По словам российского лидера, Вашингтон сам нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД, а никаких доказательств нарушений со стороны России не приводит.

«Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из ДРСМД? Обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется», — подчеркнул Путин.

По его словам, США нарушают ДРСМД, разместив в Румынии систему противоракетной обороны Aegis. Эти установки могут быть использованы, отметил Путин, для размещения на них не противоракет, а ударных ракет — для этого военным нужно лишь «поменять компьютерное обеспечение программ, и все». Российский лидер добавил, что «это работа нескольких часов, и мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны». Кроме того, США нарушают ДРСМД, создавая и используя беспилотные летательные аппараты, которые «по сути, ничем не отличаются от ракет».

«Мы готовы работать с нашими американскими партнерами без всяких истерик. Важно, что последует за этим, какие решения», — заявил президент РФ.

Путин сообщил о том, что США приняли решение выйти из ДРСМД уже довольно давно. Конгресс США включил расходы на возможный выход из договора еще в начале года. Расходы включены в статью на научно-исследовательские и опытно-конструкторские расходы по ракетам, добавил российский лидер.

«Решение было уже принято, если проводятся [исследования], а ведь они проводятся не для того, чтобы потом положить результаты этих изысканий на полку, чтобы они там пылились», — отметил Путин, выразив опасение, что Штаты сделают «следующий шаг».

Наконец, Москва обеспокоена постепенной ликвидацией заключенных еще в эпоху СССР договоров о вооружениях: сначала был Договор по ограничению систем ПРО, теперь ДРСМД, а поэтому неясна дальнейшая судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), добавил Путин.

«Тогда не остается ничего, кроме гонки вооружений», — подытожил президент России.

22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД. Речь может идти о ракете 9M729 — генсек НАТО Йенс Столтенберг месяцем ранее заявил, что проводимые российской стороной испытания этой ракеты нарушают договор. В МИД РФ заявили, что Россия никогда не испытывала ракету 9М729 на дальности, нарушающие ДРСМД.

Трамп также заявил, что Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока другие страны «не придут в себя». После этого США будут готовы остановить увеличение арсенала и начать сокращать вооружения. Кроме того, он призвал Китай вступить в ДРСМД. Трамп подчеркнул, что его слова обращены не только к РФ и КНР, но и «к любому желающему сыграть в эту игру».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не приветствует решение США выйти из ДРСМД. «Слом договора в условиях отсутствия каких-либо даже наметок относительно нового — это то, что мы не приветствуем», — отметил он.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности в 1987 году подписали американский и советский президенты Рональд Рейган Михаил Горбачев . В СМИ СССР договор называли «первым шагом к безъядерному миру».