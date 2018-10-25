РФ опровергла громкие обвинения США о ДРСМД

Россия опровергла обвинения США в нарушении ракетного договора

«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты. Более того, на прошлогодних учениях "Запад-2017" был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 километров» — заверил Рябков.

Заместитель министра отметил, что в случае выхода из ракетного договора США смогут быстро модернизировать свои баллистические ракеты до дальностей, запрещенных ДРСМД. Также Рябков выразил опасение, что со временем позиция Белого дома может привести к утрате еще одного важного соглашения — Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что в итоге приведет к потере контроля над вооружениями.

20 октября Трамп заявил о выходе США из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает это соглашение. Он добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

Кремль отверг возможность заключения нового ракетного договора и предупредил США об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.