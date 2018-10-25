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РФ опровергла громкие обвинения США о ДРСМД
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Россия опровергла обвинения США в нарушении ракетного договора 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Москва передала Вашингтону информацию об испытаниях ракеты 9м729, из-за которой США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «Первого канала», сообщает РИА Новости.
«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты. Более того, на прошлогодних учениях "Запад-2017" был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 километров» — заверил Рябков.
Заместитель министра отметил, что в случае выхода из ракетного договора США смогут быстро модернизировать свои баллистические ракеты до дальностей, запрещенных ДРСМД. Также Рябков выразил опасение, что со временем позиция Белого дома может привести к утрате еще одного важного соглашения — Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что в итоге приведет к потере контроля над вооружениями.
По мнению чиновника, встреча глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа поможет стабилизировать ситуацию, что крайне важно на фоне кризиса вокруг ДРСМД. В Министерстве иностранных дел России уже приступили к подготовке ближайшей встречи двух президентов в Париже 11 ноября, уточнил Рябков.
20 октября Трамп заявил о выходе США из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает это соглашение. Он добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.
Кремль отверг возможность заключения нового ракетного договора и предупредил США об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.
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