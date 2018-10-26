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В ООН проголосовали против резолюции РФ по ДРСМД
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Комитет ООН проголосовал против рассмотрения российского проекта резолюции по ДРСМД 

ТАСС + ещё 36 1 час назад
Фото: Reuters
Комитет ООН проголосовал против вынесения на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Согласно итогам голосования, против проголосовали 55 стран, за — 31, 53 государства воздержались. В частности, против вынесения проекта резолюции на рассмотрение выступили Аргентина, Греция, Великобритания, Канада, США, Украина, Франция.
"Большинство из тех стран, которые воздержались, — активные сторонники ядерного разоружения, — прокомментировал итоги голосования заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов. — Большинство из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения ДРСМД. Мне непонятна их позиция [при голосовании]".
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