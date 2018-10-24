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Названа еще одна угроза для РФ от США
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Рябков заявил об угрозе выхода США из СНВ 

Парламентская газета + ещё 3 1 час назад
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в программе «Большая игра» на Первом канале в среду заявил, что вслед за развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США под угрозой окажется еще один важный документ — договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
«Вслед за ДРСМД мы можем лишиться и другого ключевого двустороннего договора — договора по СНВ 2010 года», — считает дипломат.
20 октября президент США Дональд Трамп анонсировал выход Штатов из ДРСМД. В Министертсве иностранных дел РФ это решение назвали опасным шагом. 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил планы США как ввязывание в гонку вооружений.
СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает ограничение ядерных арсеналов каждой из сторон до 1550 ядерных боеголовок, а также до 700 тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках. Документ обязывает два раза в год обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей. Действие СНВ-3 завершается в 2021 году.
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