Названа еще одна угроза для РФ от США

Рябков заявил об угрозе выхода США из СНВ

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в программе «Большая игра» на Первом канале в среду заявил, что вслед за развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией США под угрозой окажется еще один важный документ — договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

«Вслед за ДРСМД мы можем лишиться и другого ключевого двустороннего договора — договора по СНВ 2010 года», — считает дипломат.

20 октября президент США Дональд Трамп анонсировал выход Штатов из ДРСМД. В Министертсве иностранных дел РФ это решение назвали опасным шагом. 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил планы США как ввязывание в гонку вооружений.

СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает ограничение ядерных арсеналов каждой из сторон до 1550 ядерных боеголовок, а также до 700 тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках. Документ обязывает два раза в год обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей. Действие СНВ-3 завершается в 2021 году.