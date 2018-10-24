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Конте отметил роль России в демилитаризации Идлиба
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Конте отметил роль России в демилитаризации Идлиба 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным отметил роль России в демилитаризации сирийского Идлиба.
«Мы очень ценим роль Москвы в демилитаризации Идлиба, благодаря которому удалось избежать риска гуманитарной катастрофы и опасной военной эскалации. Мы надеемся, что все усилия будут приложены для выработки длительного решения», — сказал он.
Ранее в Белом доме отметили, что соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу выполняется.
26 сентября американский лидер Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «замедление» военных действий в Идлибе.
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