Конте отметил роль России в демилитаризации Идлиба

«Мы очень ценим роль Москвы в демилитаризации Идлиба, благодаря которому удалось избежать риска гуманитарной катастрофы и опасной военной эскалации. Мы надеемся, что все усилия будут приложены для выработки длительного решения», — сказал он.

Ранее в Белом доме отметили, что соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу выполняется.