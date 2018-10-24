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Премьер Италии обратился к Путину с «укором»
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Конте пригласил Путина посетить Италию 

РИА Новости + ещё 14 3 часа назад
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил президента России Владимира Путина в самое ближайшее время посетить Италию.
"Если позволите, я начну встречу с пожелания, мое пожелание таково — я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были. Я очень не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяете ему должного внимания", — сказал Конте на встрече с Путиным.
Конте отметил, что Россию и Италию связывают прочные отношения в сфере культуры, экономики и торговли.
"Как вы справедливо отметили, несмотря на сложности, которые мы наблюдаем сегодня в международном контексте, которые я бы определил, как весьма деликатные, нам удаётся сохранить качество и объём наших связей и отношений", — добавил итальянский премьер.
Он также сообщил, что планирует в рамках визита оценить потенциал для дальнейшего сотрудничества.
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