Ещё
Российский посол назвал условие взаимодействия с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский посол назвал условие взаимодействия с США 

Газета.Ru 9 часов назад
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном, но только на основе честного диалога, передает РИА "Новости".
По мнению дипломата, российско-американские отношения можно улучшить только путем дискуссии, основанной на фактах.
"Настроены на обсуждение любого, пусть даже самого сложного вопроса, но этот разговор должен быть честным, открытым, основанным на фактах. Только так можно выправить ситуацию в российско-американских отношениях", — заявил Антонов.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия выступает за равноправные и взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами, в которых не будет "сильного и слабого, младшего и старшего".
"Выступаем против того, чтобы "российская карта" разыгрывалась в межпартийной борьбе, во внутриполитических разборках", — добавил Антонов.
По мнению дипломата, кризис в российско-американских отношениях не отвечает национальным интересам ни России, ни США, однако в настоящее время не работают даже те механизмы диалога, которые были эффективны в годы "холодной войны".
Газета.Ru: последние новости
Путин задал Болтону вопрос про орлана и оливки Песков прокомментировал указ Путина о санкциях против Украины Завершилась встреча Путина и Болтона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый пьющий город России27
В России нашли способ гарантированного уничтожения США667
В Раде раскритиковали Украину за отказ платить Крыму пенсии63
Российские пилоты высказались об аплодисментах при посадке32
Названа главная цель керченского стрелка289
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение