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Путин принял Болтона
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Путин принял Болтона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки.
«Эта была, на мой взгляд, полезная, местами достаточно жесткая беседа, но все-таки, в конечном итоге, на мой взгляд, конструктивная», — сказал Путин о переговорах с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Президент отметил, что «иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными».
«Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается», — добавил Путин.
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