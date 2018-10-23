Путин принял Болтона 

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки.
«Эта была, на мой взгляд, полезная, местами достаточно жесткая беседа, но все-таки, в конечном итоге, на мой взгляд, конструктивная», — сказал Путин о переговорах с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Президент отметил, что «иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными».
«Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается», — добавил Путин.