Путин призвал кабмин «не засыпать» при выполнении нацпроектов

Путин призвал кабмин «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин призвал "не засыпать на ходу" и "не работать, как обычно" при выполнении национальных проектов, а осознавать важность поставленных задач.

"Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно, а должны осознать, перед решением каких задач мы стоим", — заявил он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам российского лидера, от того, какие результаты будут достигнуты, "зависит благополучие людей и, без всякого преувеличения, будущее нашей страны, будущее России ".

"Мы обязаны осуществить намеченные планы. Я хочу, чтобы все это хорошо понимали и были готовы к сложной, напряженной работе", — резюмировал российский лидер.

ОНФ

Путин призвал шире использовать опыт гражданского контроля при реализации нацпроектов, а активистов ОНФ подключиться к этой работе.

"Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой организации общественной и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время", — сказал российский лидер, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава российского государства особо отметил, что на заседании совета предстоит обсудить создание системы мониторинга исполнения нацпроектов и программ. "Подчеркну, здесь нужен именно содержательный контроль, контроль по существу, — сказал он. — Нельзя подменить дело пустыми бюрократическими отчетами и формальным закрытием поручений, как это у нас иногда все-таки бывает". Главным критерием успеха должны стать реальные позитивные изменения в жизни людей. Поэтому, по его мнению, так важно наладить механизм обратной связи и сверять шаги государства с интересами людей.

Путин предложил обсудить системные подходы к реализации тех стратегических задач, которые были поставлены в послании Федеральному собранию, а затем и в майском указе. Он напомнил, что перед Россией стоит амбициозная задача в ближайшие годы совершить прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере, в первую очередь, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни россиян, и в целом укрепить конкурентоспособность страны, добившись лидерства в сферах, определяющих будущее.

Глава государства подчеркнул, что согласно задачам, прописанным в майском указе, правительством в сжатые сроки была проведена большая работа, подготовлены нацпроекты, в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения, объемы финансирования.

Госкомпании

Путин заявил, что ждет от руководителей компаний с госучастием проработанных предложений об их вкладе в реализацию национальных проектов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Газпрома, Ростеха, Ростелекома, Роснефти, "Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, — отметил он. — В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа Росатома и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва".

Глава государства назвал частный бизнес важнейшим партнером в реализации планов развития. "Речь идет не о том, чтобы заставить вкладывать капиталы в те или иные отрасли, задача — предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, — подчеркнул Путин. — Чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки".

Глава государства отметил необходимость выработки эффективной модели участия частного бизнеса в проектах общенациональной повестки. По его словам, сейчас для этого предусмотрены три "портфеля": предложенную бизнесу федеральными структурами проекты, предложенные самим бизнесом проекты и проекты бизнеса, не требующие мер поддержки в рамках нацпроектов.

Целевые средства

Путин потребовал тщательно контролировать целевое использование в регионах средств, выделяемых для реализации нацпроектов.

"Конечно, необходимо своевременно довести федеральное софинансирование до регионов и проконтролировать дальнейшее целевое использование этих средств", — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что успех национальных проектов и программ в значительной степени зависит от эффективной работы регионов.

"Именно региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль в решении конкретных практических задач по таким направлениям, как образование, здравоохранение, повышение доступности жилья, улучшение экологической ситуации, а также поддержка деловой активности, рост производительности труда и по многим другим направлениям", — добавил он.

По словам президента, это не означает, что ответственность за реализацию нацпроектов можно "просто переложить" на регионы, "спустив им планы и показатели по разнарядке".

"И конечно — чтобы не было забюрокраченности, не было тысячи позиций, по которым невозможно разобраться", — потребовал Путин.

Он поручил правительству РФ с учетом предложений самих регионов детализировать нацпроекты, обозначив в них "предельно конкретное региональное измерение".

"Каждый субъект Федерации должен видеть свое место в программах развития, четко понимать свои содержательные задачи, какие ресурсы ему необходимо привлечь, как выстроить управленческие механизмы и свою бюджетную политику, на какую федеральную поддержку можно было бы опереться", — пояснил глава государства.

Он предложил обсудить эти вопросы с участием руководителей регионов на специальном совещании до конца 2018 года.