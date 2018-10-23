Санкционная война: Россия нашла ответ Украине

Медведев пообещал санкции против сотен украинских граждан и компаний

Правительство введет ограничительные меры в отношении активов и счетов украинских граждан, среди которых окажется немало известных людей. Кроме того, вероятнее всего, будет введен запрет на ввоз в Россию отдельных категорий товаров. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не считает своим визави непосредственно украинский народ и относится к нему, как к братскому.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, какими будут санкции против Украины . Прежде всего, Россия собирается блокировать активы и счета лиц из санкционного списка.

«О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — рассказал Медведев.

Сам «черный список» будет готов в ближайшее время, в него попадут сотни физических лиц из Украины, среди которых будут и известные люди.

«Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть от тех предложений, которые сформулирует правительство», — сообщил премьер.

Ограничительные меры коснутся и юридических лиц, «зарегистрированных по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами». Правительство также рассматривает запрет на ввоз в Россию отдельных категорий товаров, произведенных на Украине.

Дмитрий Медведев пообещал, что большинства простых украинцев санкции не коснутся.

«Санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации. Ни указ (президента), ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может зеркально ответить на украинские санкции в отношении экономики, физических и юридических лиц.

«Украина же принимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан», — уточнил представитель Кремля, передает ФАН.

На вопрос о возможности применения санкций по отношению ко всем украинцам, находящимся на территории России, Песков отметил, что президент РФ Владимир

«Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ».

«Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — объяснил Песков.

Он также напомнил слова российского лидера о том, что «граждане [Украины] страдают из-за той политики, которую проводит руководство [Украины], из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны».

Подписанный президентом РФ указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины, был опубликован 22 октября на официальном сайте Кремля. Согласно документу, такое решение принято из-за недружественных и противоречащих международному праву действий Киева, связанных с введением ограничений против граждан и юрлиц РФ. К тому же данный указ преследует цель защитить национальные интересы.

Украинская сторона постоянно продлевает действие ограничительных мер в отношении РФ, настаивая на причастности Москвы к военным действиям в Донбассе. В России все обвинения категорически опровергают.

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев уверен, что те меры, которые Россия вводит в ответ на недружественные действия Украины, будут персональными и коснутся только тех бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол.

«Скорее всего, санкции будут направлены против тех украинских бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол, а также против депутатов Верховной Рады, принимавших антироссийские законы», — предположил Васильев в беседе с РИА «Новости».

Он также считает, что эти меры будут направлены против совершенно конкретных людей из окружения президента Украины Петра Порошенко , которые поддерживают вступление Украины в НАТО

Он назвал это серьезным вопросом для России, особенно сейчас, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении его страны выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Сенатор считает, что санкции наверняка будут заметны и для простых граждан Украины, как минимум потому, что только за последние пару лет ввоз в страну товаров из России увеличился примерно на треть.

«Поэтому так или иначе контрсанкции РФ ощутят обычные граждане, и это, конечно, затруднит их и так непростую жизнь», — резюмировал Васильев.

Напомним, что в июле этого года Владимир Путин продлил действие указа по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при перевозе украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию. Транзит возможен только через территорию Белоруссии и на условиях обеспечения идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспорта, емкостей и других мест, в которые помещены перевозимые товары. Пломбы устанавливаются и снимаются при въезде в Россию и при выезде из нее в определенных пунктах. Для выполнения таких действий у водителей должны были быть при себе учетные талоны.

Уже в середине того же месяца по указу Владимира Путина было продлено действие продуктового эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции в отношении России. Этот указ также разместили на официальном интернет-портале правовых актов.