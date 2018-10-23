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Медведев раскрыл подробности санкций против Украины
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Медведев пообещал санкции против сотен украинских граждан и компаний 

Ведомости 53 минуты назад
Постановления о введении санкций против Украины практически готовы и будут подписаны в ближайшее время, заявил премьер Дмитрий Медведев (его слова передал «Интерфакс»). По его словам, новые санкции коснутся сотен украинских граждан и компаний. Кроме того, Россия введет дополнительные ограничения на поставки украинских товаров и ввоз капитала из Украины.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. Президент поручил правительству определить перечни физических и юрлиц, в отношении которых будут применены санкции, определить сами ограничительные меры, а также «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа».
Указ был издан согласно закону «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который дает право российским властям отвечать собственными мерами для защиты суверенитета и своих интересов. По закону «О специальных экономических мерах» ответ может включать приостановление совместных программ, запрещение или ограничение финансовых, торговых и внешнеэкономических операций, приостановление торговых договоров, изменение таможенных пошлин, ограничение судозаходов, использования воздушного пространства, ограничения на туризм и иные меры.
В 2016 г. Россия запретила экспорт товаров с Украины в страны Центральной и Восточной Азии через свою территорию. Украина оценивала свои потери примерно в треть этого экспорта. Летом правительство России продлило до конца 2019 г. действие запрета на поставки в Россию сельскохозяйственной продукции из США, Евросоюза и ряда других стран, которые ранее ввели антироссийские санкции.
Украина ввела санкции против нескольких десятков российских граждан в связи с присоединением Крыма еще в апреле 2014 г., присоединившись к санкциям ЕС. С тех пор украинский санкционный список неоднократно расширялся и в мае 2018 г. согласно указу президента страны Петра Порошенко достиг 1748 физлиц и 756 юрлиц. Среди прочих лиц в списках депутаты российской Госдумы, российские политические партии, бизнесмены и их компании. В 2017 г. Украина ввела санкции против работающих на украинской территории российских банков с государственным участием, в том числе Сбербанка и ВТБ, запретив вывод капиталов «за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».
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