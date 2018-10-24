Ещё
Путин: успех нацпроектов зависит от регионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успех нацпроектов зависит от регионов, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 37 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Успех реализации национальных проектов во многом зависит от регионов, но нельзя просто переложить на них ответственность за выполнение этих программ, "спустить планы и показатели по разнарядке", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он подчеркнул, что успех национальных проектов и программ в значительной степени зависит от эффективной работы регионов, и именно региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль в решении конкретных практических задач в сфере образования, здравоохранения, повышения доступности жилья, улучшения экологической ситуации, поддержки деловой активности.
"Все это, однако, не означает, что можно просто переложить ответственность на субъекты Федерации, спустить им планы и показатели по разнарядке", — заявил Путин.
Важно, чтобы эти программы не были забюрокрачены, подчеркнул он, "чтобы не было тысячи позиций, в которых невозможно разобраться", что влекло бы формальный подход при их реализации.
Последние новости
Шойгу раскрыл тайный замысел Запада: что хотят сделать с Россией Тимошенко рассказала о будущем Донбасса Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рушатся мосты и стены: стихия ударила по Кубани64
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США976
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок335
В Латвии предложили «избавиться от русских»109
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве7
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение