Стала известна стоимость саммита Путина и Трампа

Стало известно, во сколько Финляндии обошлась встреча Путина и Трампа

Документ размещён на сайте правительства.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Всего приблизительно 5,7 миллиона евро требуется на покрытие затрат полиции, Пограничной охраны, Сил обороны, Министерства иностранных дел для (покрытия расходов) организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки", — говорится в документе.

Финские СМИ отмечают, что это не все расходы страны в связи с российско-американским саммитом. Около 250 тысяч евро затратила на проведение этой встречи канцелярия президента Финляндии, однако поправок в бюджете на возмещение этих средств нет.

В Финляндии остались довольны прошедшим саммитом и считают расходы на его проведение оправданными. Ранее в мэрии Хельсинки сообщали, что увеличение количества упоминаний финской столицы — Хельсинки, а также нейтральный или позитивный тон публикаций в мировых средствах массовой информации во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Финляндии оценивается примерно в 3,2 миллиарда евро.