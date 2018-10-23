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Кремль раскрыл охват антиукраинских мер
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Россияне устроили поножовщину в Антарктиде
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде

Кремль раскрыл охват антиукраинских мер 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Россия не считает братский украинский народ своим визави по каким-либо рестрикциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 23 октября.
«Вы знаете, что президент [Владимир] Путин неоднократно говорил о том, что собственно граждане Украины страдают из-за той политики, которую проводит руководство, из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны. Поэтому, собственно, президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае, скажем так, своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях», — сказал Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, коснутся ли новые санкции украинских граждан или будут точечными. Он отметил, что Киев вводит ограничения против россиян, поэтому контрмеры против физических лиц не исключаются.
Накануне Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Решение принято в связи с недружественными действиями украинских властей в отношении граждан и юридических лиц РФ. Содержание и адресатов санкций надлежит определить правительству. В Совете Федерации полагают, что меры могут коснуться бизнесменов из ближайшего окружения президента Украины Петра Порошенко.
Киев регулярно продлевает действие ограничительных мер в отношении РФ, настаивая на причастности Москвы к военным действиям в Донбассе. Российская сторона последовательно отвергает все обвинения.
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