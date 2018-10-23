В Италии выпущена карта с российским Крымом 

Украинские пользователи соцсети обратили внимание на политическую карту мира, подтверждающую вхождение Крыма в состав России. Она была отпечатана в феврале 2018 года по макету итальянской картографической компании из Милана.
Разумеется, у украинского сегмента аудитории Facebook подпись "Субъект Федерации РФ" поверх полуострова вызвала бурю негодования, некоторые даже пригрозили итальянцам местью — мол, давайте издадим карту Италии "без Сицилии" или вообще пожалуемся в украинский МИД.
Напомним, что совсем недавно, летом этого года, американское агентство Bloomberg опубликовало на своем портале карту, на которой Крым был обозначен как "нейтральная" территория, не входящая в состав Украины, что тоже не понравилось Киеву, который, как известно, не признает результаты мартовского референдума 2014 года. Посольство Украины в Вашингтоне потребовало от Bloomberg удалить публикацию, что и было сделано.