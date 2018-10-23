Шойгу заявил о постепенном восстановлении диалога с США

Шойгу заявил Болтону о постепенном восстановлении диалога России и США

«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он выразил надежду, что визит Болтона в Россию «придаст импульс стабилизации российско-американских отношений».

По мнению Шойгу, сегодня в мире «огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями».