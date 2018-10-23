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Шойгу заявил о постепенном восстановлении диалога с США
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Шойгу заявил Болтону о постепенном восстановлении диалога России и США 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки двусторонний диалог России и США постепенно восстанавливается.
«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
Он выразил надежду, что визит Болтона в Россию «придаст импульс стабилизации российско-американских отношений».
По мнению Шойгу, сегодня в мире «огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями».
Ранее в посольстве США назвали темы переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и Болтона.
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