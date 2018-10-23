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Глава Ульяновска сократил себе зарплату
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Глава Ульяновска сократил себе зарплату 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Администрация города Ульяновска
Глава Ульяновска Сергей Панчин принял решение о сокращении собственной зарплаты на 10%, а также рекомендовал сократить зарплату своим заместителям, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.
"Двадцать третьего октября на аппаратном совещании Сергей Панчин объявил о снижении собственной зарплаты на 10%, а также рекомендовал сократить заработную плату своим заместителям не менее чем на 5%", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сэкономленные средства будут направлены на социальные статьи бюджета.
"Чтобы выполнить стоящие перед нами задачи мы должны не только находить новые источники доходов, но и снижать наши расходы. Мы это делаем по примеру губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который, напомню, снизил свою зарплату на 15%", — цитирует горадминистрация слова Панчина.
Ранее Морозов объявил, что сократит собственную зарплату на 15%, своих заместителей, председателя правительства и его заместителей — на 10%, министров — на 5%. Сэкономленные средства планируется направить на здравоохранение.
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