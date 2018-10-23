Глава Ульяновска сократил себе зарплату

Глава Ульяновска Сергей Панчин принял решение о сокращении собственной зарплаты на 10%, а также рекомендовал сократить зарплату своим заместителям, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"Двадцать третьего октября на аппаратном совещании Сергей Панчин объявил о снижении собственной зарплаты на 10%, а также рекомендовал сократить заработную плату своим заместителям не менее чем на 5%", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сэкономленные средства будут направлены на социальные статьи бюджета.

"Чтобы выполнить стоящие перед нами задачи мы должны не только находить новые источники доходов, но и снижать наши расходы. Мы это делаем по примеру губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который, напомню, снизил свою зарплату на 15%", — цитирует горадминистрация слова Панчина.

Ранее Морозов объявил, что сократит собственную зарплату на 15%, своих заместителей, председателя правительства и его заместителей — на 10%, министров — на 5%. Сэкономленные средства планируется направить на здравоохранение.