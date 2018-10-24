Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе

Европа должна понимать, что поставит «собственную территорию под угрозу возможного ответного удара» со стороны Москвы , если согласится разместить ракеты США . Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии , передает «Интерфакс»

«Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого Договора [РСМД], что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», — сказал он.

По его словам, вряд ли Европу стоит доводить до такого состояния высокой степени опасности.

«Я не вижу на самом деле для этого никаких оснований», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что хочет обсудить вопрос о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) лично с американским президентом Дональдом Трампом на встрече в Париже.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планы Польши разместить на территории страны американскую дивизию вынуждают Москву принимать ответные меры.

Трамп 20 октября заявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Он добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.