Ещё
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Быстро и эффективно»: Путин пообещал США ответ на ДРСМД 

Рамблер + ещё 18 2 часа назад
Президент России Владимир Путин пообещал «быстро и эффективно» ответить на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «Интерфакс».
«Отвечаю прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить: сможем, и это будет очень быстро и эффективно. Ведь что является формальным предлогом для выхода наших партнеров из договора о РСМД? Обвинение в наш адрес, что мы якобы его нарушаем», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Путин подчеркнул, что ответ России будет зеркальным, и европейские страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, «должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара».
По словам президента РФ, нет никаких оснований доводить Европу до состояния «высокой степени опасности».
Владимир Путин подчеркнул, что США давно решили выйти из ДРСМД, поскольку конгресс уже включил расходы на научно-исследовательские работы по таким ракетам в бюджет.
20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает условия договора.
Комментарии511
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок304
Киллер ореховской ОПГ женился на бывшем следователе71
Инцидент с Су-24 и другие события дня30
В Samsung прояснили ситуацию с иском к Собчак31
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве2
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение