«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США

«Быстро и эффективно»: Путин пообещал США ответ на ДРСМД

«Отвечаю прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить: сможем, и это будет очень быстро и эффективно. Ведь что является формальным предлогом для выхода наших партнеров из договора о РСМД? Обвинение в наш адрес, что мы якобы его нарушаем», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин подчеркнул, что ответ России будет зеркальным, и европейские страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, «должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара».

По словам президента РФ, нет никаких оснований доводить Европу до состояния «высокой степени опасности».

Владимир Путин подчеркнул, что США давно решили выйти из ДРСМД, поскольку конгресс уже включил расходы на научно-исследовательские работы по таким ракетам в бюджет.