Представитель РФ заявил в ООН о подготовке США к войне

В ходе заседания комитет ООН проголосовал против того, чтобы на рассмотрение Совета безопасности организации была вынесена резолюция России в поддержку ДРСМД. После этого представитель США Роберт Вуд в очередной раз обвинил Москву в нарушении этого договора.

"Последние пять лет США пытались повлиять на Россию по поводу нарушения ею ДРСМД", — заявил он.

Белоусов парировал этот выпад тем, что Москва предъявляет аналогичные претензии Вашингтону уже с 2000 года. Он согласился с мнением представителя США, что Россия готовится к войне, но подчеркнул, что речь идет о готовности «защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей».

"Мы готовимся к такой войне", — заявил Белоусов и продолжил свое выступление сравнением: «Российская Федерация готовится „к войне“, а Соединенные Штаты готовят „войну“.