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Представитель РФ заявил в ООН о подготовке США к войне
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Представитель РФ заявил в ООН о подготовке США к войне 

Российская Газета + ещё 117 13 часов назад
Фото: Российская Газета
США готовятся к войне, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в ходе дискуссии на заседании комитета ООН заявил замруководителя департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов.
В ходе заседания комитет ООН проголосовал против того, чтобы на рассмотрение Совета безопасности организации была вынесена резолюция России в поддержку ДРСМД. После этого представитель США Роберт Вуд в очередной раз обвинил Москву в нарушении этого договора.
"Последние пять лет США пытались повлиять на Россию по поводу нарушения ею ДРСМД", — заявил он.
Белоусов парировал этот выпад тем, что Москва предъявляет аналогичные претензии Вашингтону уже с 2000 года. Он согласился с мнением представителя США, что Россия готовится к войне, но подчеркнул, что речь идет о готовности «защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей».
"Мы готовимся к такой войне", — заявил Белоусов и продолжил свое выступление сравнением: «Российская Федерация готовится „к войне“, а Соединенные Штаты готовят „войну“.
»Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень [опасности для возможного] применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас", — приводит слова дипломата ТАСС.
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