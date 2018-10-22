Ещё
Лавров и Болтон беседовали полтора часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встреча Лаврова и Болтона продлилась полтора часа 

ТАСС 6 часов назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник вечером завершили встречу в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Полуторачасовые консультации прошли за закрытыми дверями. Стороны не делали заявлений ни до, ни после встречи.
Ранее в понедельник Болтон провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Планируется его встреча с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, также готовится встреча Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным.
Визит Болтона имеет особое значение на фоне планов США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ТАСС: последние новости
Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины Посол РФ: Москва будет воспринимать нападение на Белоруссию как нападение на Россию Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом в 2019 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шли бы вы отсюда, господа»45
Чеченцы столкнулись с массовым выселением50
В Антарктиде ученые сделали необычную находку1
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз13
Ан-24 обстреляли под Хабаровском105
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Армия
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение