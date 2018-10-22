Лавров и Болтон беседовали полтора часа

Встреча Лаврова и Болтона продлилась полтора часа

Полуторачасовые консультации прошли за закрытыми дверями. Стороны не делали заявлений ни до, ни после встречи.

Визит Болтона имеет особое значение на фоне планов США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).