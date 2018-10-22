Лавров и Болтон беседовали полтора часа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник вечером завершили встречу в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Полуторачасовые консультации прошли за закрытыми дверями. Стороны не делали заявлений ни до, ни после встречи.
Ранее в понедельник Болтон провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Планируется его встреча с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, также готовится встреча Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным.
Визит Болтона имеет особое значение на фоне планов США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).