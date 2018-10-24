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Москва готова обсуждать визит Путина в США
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Песков: Москва готова обсуждать визит Путина в США 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обмен визитами президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пока не готовится, но эта тема обсуждалась во время приезда в Москву помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, готова", — ответил представитель Кремля на вопрос, готова ли Москва обсуждать возможность визита в США Путина. При этом он уточнил: "В целом тема возможного обмена визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счет нет".
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