«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка

«Превратить в ядерный пепел» — это уже не шуточка, а замаячившая реальность. Грядущий новый виток гонки ядерных вооружений легко может как минимум окончательно подорвать экономику России, уже основательно подкошенную санкциями. А при худшем развитии событий не исключена и локальная ядерная война.

Приехавший 22 октября с визитом в Москву для бесед с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон должен готовить новую встречу глав двух государств.

Если такая встреча состоится (источники называют даже ее возможные даты — 11 ноября в Париже или в Буэнос-Айресе во время саммита G20, который пройдет 30 ноября —1 декабря), у Путина и Трампа почти наверняка появится новая тема для разговора — будущее соглашений по ядерному разоружению.

Во-первых, речь идет о том самом ДРСМД, который подписали еще Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году и преемником исполнения которого после распада СССР (во многом случившегося из-за гонки вооружений, подорвавшей экономический потенциал страны) стала Россия. И, во-вторых, о третьем Соглашении о наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого было продлено до 2021 года в бытность президентом России Дмитрия Медведева.

По иронии судьбы, именно Джон Болтон считается главным лоббистом идеи выхода Штатов из двух этих соглашений.

Пока же Дональд Трамп вызвал настоящий шок в Европе, для безопасности которой это имеет решающее значение, заявив о намерении Штатов в одностороннем порядке выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности. «Они (Россия — „Газета.Ru“) нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора», — заявил Трамп, добавив, что США начнут разработку своих вооружений.

«Мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время как у нас возможности вести такие разработки нет», — объяснил он.

США впервые обвинили Россию в испытании запрещенных этим договором ракет еще в июле 2014 года. Россия тоже считает, что Штаты давно нарушают этот договор.

Тем не менее даже если признать, что обе страны не идеально исполняют свои обязательства в рамках РСМД, само это соглашение имеет в высшей степени важное символическое политическое значение. Когда Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывали его, это подавалось обеими сторонами как акт окончания «холодной войны».

Отказ от соглашения будет столь же официальным подтверждением возобновления полномасштабного противостояния России и США.

Европейская реакция на демарш Трампа вполне понятна. Ведь согласно договору, Советский Союз, а затем и Россия обязались не производить и не ставить на вооружение ядерные ракеты СС-20 с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, радиус действия которых позволял наносить удары именно по странам Европы. США в ответ согласились не размещать в европейских странах ракеты «Першинг-2» (они подлежали уничтожению), способные долететь до Москвы в считанные минуты.

Тема была настолько актуальной 30 лет назад, что даже порождала анекдоты. Например, такой. Американец приехал в Москву, начал знакомиться с красивой русской девушкой. Просит ее о свидании, обещая взамен кучу денег, бриллианты, дорогую шубу. Девушка от всех этих предложений гордо отказывается.

«Чего же ты хочешь?» — в сердцах спрашивает американец. «Уберите „Першинги“ из Европы!»

Теперь старый анекдот вновь может стать актуальным — как и полномасштабная гонка вооружений. Ведь в США набирает силу идея отказаться от переговоров о продлении срока действия договора СНВ-3. Срок соглашения истекает совсем скоро, в 2021 году. Оно сильно ограничивает ядерный потенциал двух стран количественно, запрещая РФ и США иметь больше 1550 ядерных боезарядов, пригодных для использования в межконтинентальных баллистических ракетах.

Конечно, де-факто обе страны как минимум не уверены в том, что их оппоненты не нарушают договор об РСМД — взаимное доверие между Россией и США подорвано. Его уже нельзя сравнивать с тем сотрудничеством, что было в эпоху Горбачева и Рейгана. Безусловно, на Запад произвела впечатление презентация новейшего российского оружия (в том числе, мультфильм, где российские ракеты «с непредсказуемой траекторией полета» летят в сторону Земли, в очертаниях которой некоторые заподозрили Флориду).

Президент России устроил эту презентацию совершенно неожиданно для всех 1 марта 2018 года, во время ежегодного послания Федеральному собранию. И ставшая уже знаменитой фраза российского лидера про наше «попадание в рай» в случае ядерной агрессии против России тоже возникла не на пустом месте.

Отношения между Россией и Западом стремительно ухудшались еще до весны 2014 года, а затем вступили в стадию самого острого противостояния с момента распада СССР. При этом и в России, и в США политики и военные откровенно говорят о том, что война в Сирии — полигон для испытания оружия и боевой подготовки армий двух стран, То есть гонка вооружений и «военные учения» уже де-факто идут в реальной боевой обстановке.

Кроме того, Россия и НАТО только что обменялись крупнейшими по размаху за долгие годы собственно военными учениями. А уж политическая риторика обеих сторон точно не свидетельствует о намерении добиваться взаимного разоружения или конструктивного партнерства.

Разговоры о том, что заявление Трампа о выходе США из РСМД, как и новая гонка вооружений якобы выгодны России (такие заявления можно встретить и в российском информационном пространстве) по меньшей мере легковесны. «Подобные шаги, если они будут предприняты, в реальности сделают мир более опасным», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нет такого современного ядерного оружия, которое можно применить без гигантского ущерба любой из обладающих им стран. Это оружие устрашения и сдерживания, которое требует огромных финансовых ресурсов. Но не то, которым можно усилить безопасность своей страны или применить против потенциального противника.

Ядерный паритет или ядерное сдерживание, конечно, до сих пор были достаточно эффективным инструментом предотвращения именно ядерной войны и прямых столкновений главных военных держав планеты — США и Россия, как известно, до сих пор никогда в истории не воевали друг с другом. При этом финансовые и экономические возможности России меньше, чем у СССР и существенно меньше, чем у нынешних США. Между тем именно гонка вооружений и затяжная война в Афганистане, в которую, не до конца просчитав возможные последствия, вмешался СССР, стали важными причинами краха советской государственности.

Победителей в ядерной войне, если она не дай бог случится, явно не будет. Выбор вариантов там невелик. Его точно обозначил российский президент — между «раем» и «просто сдохнуть».

Однако выход США из соглашений по ограничению вооружений, заключенных изначально еще в эпоху горбачевской перестройки, в совершенно другом политическом контексте, дает шанс и на новые дипломатические свершения. От того, что старая архитектура международной безопасности, как любят выражаться политики, рушится на глазах, сама задача недопущения ядерной катастрофы и полного самоуничтожения человечества не перестает быть менее актуальной. Даже наоборот.

Вот почему президенты даже сильно враждующих держав с таким военным потенциалом должны хотя бы иногда встречаться. Вот почему на смену одним договорам об ограничении вооружений должны приходить другие. Если США надеются подорвать Россию экономически с помощью гонки вооружений, как это удалось сделать с Советским Союзом, мы не должны дать Штатам такую возможность.

Уже существующего ядерного и не ядерного военного потенциала России и США достаточно, чтобы развязать самую кровопролитную войну в истории человечества. Остается надеяться, что у руководства двух стран хватит ответственности не допустить этого.