Названы темы переговоров Патрушева и Болтона

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым и тематику соглашений в области вооружений, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом, говорится в сообщении посольства США в России.
"Джон Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов.., включая Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
. @AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 октября 2018 г.
Также в сообщении отмечается, что стороны обсудили тематику соглашений в области вооружений.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от Болтона.