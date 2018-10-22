Названы темы переговоров Патрушева и Болтона

. @AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 октября 2018 г.