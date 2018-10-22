Путин обсудит с Собяниным развитие Москвы

По словам Пескова, глава государства примет мэра Москвы во второй половине дня 22 октября. "Столица развивается быстро. В этой связи вопросов и тем, которые интересуют президента, много", — цитирует официального представителя Кремля Интерфакс

Песков также отметил, что президент и мэр столицы проводят такие встречи "достаточно регулярно для сверки часов".