Ещё
Путин обсудит с Собяниным развитие Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин обсудит с Собяниным развитие Москвы 

Москва24 + ещё 8 3 часа назад
Фото: ТАСС
Владимир Путин обсудит с Сергеем Собяниным наиболее актуальные вопросы развития столицы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, глава государства примет мэра Москвы во второй половине дня 22 октября. "Столица развивается быстро. В этой связи вопросов и тем, которые интересуют президента, много", — цитирует официального представителя Кремля Интерфакс.
Песков также отметил, что президент и мэр столицы проводят такие встречи "достаточно регулярно для сверки часов".
Москва24: последние новости
Посол в Минске пообещал ответ России в случае нападения на Белоруссию‍ Министр здравоохранения Крыма о пострадавших: "донорской крови и медикаментов хватает" В МИД не исключили ответных мер в случае выхода США из международных соглашений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел ответные санкции против Украины187
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз8
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка266
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове169
В Москве задержан певец Мистер Кредо52
Видео
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
10:30
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове
В мире
01:20
«Неизвестное» существо озадачило ученых
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение