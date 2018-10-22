«Там речь шла не о рае»: Песков пояснил слова Путина

Песков пояснил слова Путина о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о рае и россиянах-мучениках после ядерной войны были аллегорией. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что самым главным в выступлении Путина были слова об отказе России от нанесения предупредительного ядерного удара.

«Мы не считаем себя вправе наносить первый удар. <…> Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут кто в ад, кто в рай и т.д.» — заявил Песков.

Он напомнил, что в ядерной доктрине России есть два варианта применения оружия: в ответ на ядерный удар или в ответ на нападение, ставящее под угрозу существование государства.