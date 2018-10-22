Лавров прокомментировал планы США по РСМД

Лавров прокомментировал планы США выйти из договора о РСМД

«Сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно. Мы дождёмся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег», — ответил Лавров на вопрос RT.

Он также отметил, что США пока не начали выход страны из договора.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о РСМД. Как отметил глава государства, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.