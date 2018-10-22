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Лавров прокомментировал планы США по РСМД
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Лавров прокомментировал планы США выйти из договора о РСМД 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении дождаться официального разъяснения Соединённых Штатов по решению о возможном выходе из договора о РСМД.
«Сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно. Мы дождёмся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег», — ответил Лавров на вопрос RT.
Он также отметил, что США пока не начали выход страны из договора.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о РСМД. Как отметил глава государства, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее также заявил, что Россия примет ответные меры, если Соединённые Штаты продолжат выходить из международных соглашений в одностороннем порядке.
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