Россия продолжит помогать урегулированию в ЦАР 

Российская сторона готова продолжить оказывать содействие политическому урегулированию в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил спецпредставитель президента РФ по ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Он отметил, что Россия действует в полной координации с властями страны.
По его словам, российская делегация приняла участие в ряде встреч, которые прошли в Хартуме, в рамках которых помогла их успешному завершению.
Богданов добавил, что также Россия при необходимости может направить в ЦАР дополнительных военных инструкторов, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что министерство обороны РФ предложило Центральноафриканской Республике военное сотрудничество. Проект соглашения предусматривает помощь по восстановлению вооруженных сил одной из самых бедных стран мира.