Россия продолжит помогать урегулированию в ЦАР

Российская сторона готова продолжить оказывать содействие политическому урегулированию в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил спецпредставитель президента РФ по ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов . Он отметил, что Россия действует в полной координации с властями страны.

По его словам, российская делегация приняла участие в ряде встреч, которые прошли в Хартуме, в рамках которых помогла их успешному завершению.

Богданов добавил, что также Россия при необходимости может направить в ЦАР дополнительных военных инструкторов, передаёт ТАСС