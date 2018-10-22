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Иноагентов отстранили от экспертизы законов
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Иноагентов отстранили от экспертизы законов 

Парламентская газета 6 часов назад
Иностранцев, иноагентов, а также ряд других граждан лишили права участвовать в независимой антикоррупционной экспертизе российского законодательства.
Соответствующий Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов“ вступает в силу сегодня, 22 октября.
Отныне проводить независимую антикоррупционную экспертизу законодательства страны могут только граждане Российской Федерации.
К процедуре не допускаются:
— лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
— включенные в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
— осуществляющие деятельность в органах и организациях, которые в соответствии с законом проводят антикоррупционную экспертизу, для международных и иностранных организаций;
— некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.
Независимая антикоррупционная экспертиза законодательства РФ проводится, в частности, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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