Иноагентов отстранили от экспертизы законов

Иностранцев, иноагентов, а также ряд других граждан лишили права участвовать в независимой антикоррупционной экспертизе российского законодательства.

Соответствующий Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов“ вступает в силу сегодня, 22 октября.

Отныне проводить независимую антикоррупционную экспертизу законодательства страны могут только граждане Российской Федерации.

К процедуре не допускаются:

— лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

— включенные в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

— осуществляющие деятельность в органах и организациях, которые в соответствии с законом проводят антикоррупционную экспертизу, для международных и иностранных организаций;

— некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.

Независимая антикоррупционная экспертиза законодательства РФ проводится, в частности, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.