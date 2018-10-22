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Отмену митингов придется декларировать
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Отмену митингов придется декларировать 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: YANDEX.RU/IMAGES/
Организаторов шествий, демонстраций, пикетирований и прочих публичных мероприятий обязали заранее информировать участников и власти об отмене акций.
Сегодня, 22 октября, вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“.
По новым нормам, организаторы публичного мероприятия в случае отказа от проведения не позднее чем за один день до начала должны принять меры по информированию его потенциальных участников. Также устроители обязаны в письменной форме уведомить об отмене региональные или муниципальные органы власти, с которыми согласовывалось проведение публичного мероприятия.
В противном случае организаторов митингов, шествий, демонстраций, пикетов и собраний ждут штрафы.
18 октября 2018 года Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к КоАП РФ, предусматривающие за подобные нарушения материальные взыскания до 100 тысяч рублей.
Такое же наказание в ближайшее время могут ввести для тех, кто привлекает к участию в публичных акциях несовершеннолетних. Сейчас данные коррективы обсуждаются в парламенте.
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