Отмену митингов придется декларировать

Организаторов шествий, демонстраций, пикетирований и прочих публичных мероприятий обязали заранее информировать участников и власти об отмене акций.

Сегодня, 22 октября, вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“.

По новым нормам, организаторы публичного мероприятия в случае отказа от проведения не позднее чем за один день до начала должны принять меры по информированию его потенциальных участников. Также устроители обязаны в письменной форме уведомить об отмене региональные или муниципальные органы власти, с которыми согласовывалось проведение публичного мероприятия.

В противном случае организаторов митингов, шествий, демонстраций, пикетов и собраний ждут штрафы.

18 октября 2018 года Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к КоАП РФ, предусматривающие за подобные нарушения материальные взыскания до 100 тысяч рублей.

Такое же наказание в ближайшее время могут ввести для тех, кто привлекает к участию в публичных акциях несовершеннолетних. Сейчас данные коррективы обсуждаются в парламенте.