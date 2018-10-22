Россия встала на защиту Белоруссии

Бабич: нападение на Белоруссию будет рассмотрено как нападение на Россию

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз со своей стороны заявил, что создание постоянной военной базы США в Польше не поспособствует укреплению стабильности в регионе, Минск следит за ситуацией и будет учитывать это в случае реализации этих планов.

"Очень важный момент, я думаю, … и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил Бабич в эфире телеканала "Беларусь 1".

Таким образом дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы Союзного государства Белоруссии и России.

По словам Бабича, это "фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя".

"В этой ситуации… мы усилия наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание, у нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", — заявил посол РФ.

Он также отметил, что "ничего хорошего такое противостояние не принесет". При этом Бабич заверил, что Белоруссия в этом плане "абсолютно защищена" и "может быть абсолютно спокойна".