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Россия пригрозила США ответом на выход из договоров
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В МИД пригрозили ответом на выход США из международных соглашений 

РИА Новости + ещё 2 36 минут назад
Если США продолжат в одностороннем порядке выходить из международных соглашений, то Россия примет ответные меры, в том числе военного характера, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией, попутно обвинив Москву в нарушении договора.
"Вопрос слишком серьезный чтобы его решать в режиме публичной полемики. Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договоренностей и механизмов, а примеры множатся — от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза, — то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить", — сказал Рябков.
"Топорная и грубая американская политика вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности. В Вашингтоне не должны недооценивать эти сдвиги в настроениях", — добавил высокопоставленный российский дипломат.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.
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