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Косачев: разрыв договора о РСМД грозит войной 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Разрыв договора о РСМД грозит войной, ситуация критична и требует обсуждения в Совбезе ООН. Такое мнение высказал в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из соглашения.
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Обвинения США в адрес РФ о нарушении российско-американского Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) носят абстрактный характер, тогда как претензии России вполне конкретны, считает сенатор.
"Как известно, Россия и США обвиняют друг друга в несоблюдении Договора. Но если наши претензии носят конкретный и содержательный характер (ПРО в Польше и Румынии, ракеты, используемые в качестве учебных целей, тяжелые беспилотники), то американские — абстрактный", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор уточнил, что с момента появления таких претензий со стороны США в 2014 году до "хотя бы понимания, о чем может идти речь, потребовалось более трех лет".
"И никогда эти претензии не находили подтверждения на уровне экспертов, работающих в рамках предусмотренной Договором Специальной контрольной комиссии. Никогда", — подчеркнул Косачев.
Прекращение действия ДРСМД в случае выхода США уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), добавил он.
"Прекращение действия ДРСМД уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого истекает в 2021 году. А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать. Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия", — написал Косачее в Facebook.
В субботу Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.
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