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Клинцевич: у США нет доказательств нарушения ДРСМД со стороны России 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
США не имеют никаких доказательств якобы нарушений со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон хочет втянуть Москву в гонку вооружений. Такое мнение в воскресенье выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о выходе из данного договора.
По словам сенатора, данное решение "не стало неожиданностью". "Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет. Это решение, принятое к тому же без учета интересов союзников в Европе, — прямое отражение той стратегии резких движений, которой США неуклонно следуют на международной арене все последние годы", — сказал сенатор корреспонденту ТАСС.
"Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах", — резюмировал он, добавив, что язык ультиматумов недопустим и непродуктивен.
Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора по РСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем, но в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.
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