В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна

«Очередная мелкая подлянка»: в Совфеде оценили изъятие «Норда» Украиной

Изъятие Украиной российского судна "Норд" неприемлемо с точки зрения международного права. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич

В пятницу украинская прокуратура заявила о передаче "Норда" национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По данным прокуратуры, решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена сообщили, что "судно передано для продажи на аукционе.

"Как говорится, не съем, так подкусываю. Очередная мелкая подлянка со стороны Киева. Там в очередной раз подтвердили, что будут продолжать гнуть антироссийскую линию. Как член Совета Федерации, могу только политически оценить эти действия как совершенно неприемлемые с точки зрения международного права, но ответные практические шаги в ответ на них, а они неизбежно последуют, есть прерогатива соответствующих российских структур", — написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор также отметил, что сомневается в том, что какое-либо иностранное государство может выступить возможным покупателем корабля на аукционе.

"Здесь, конечно, больше подойдет какой-нибудь украинский мистический лодочник, не пожелавший назвать свое имя" — заключил сенатор.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — россияне, проживающие в Керчи, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.