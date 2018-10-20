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МИД: США пытаются запугать мировую общественность
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МИД: США пытаются запугать мировую общественность 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Власти США пытаются запугать мировую общественность «беспардонной ложью» о «российских хакерах и блогерах». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат посвятил комментарий на сайте МИД РФ делу россиянки Елены Хусяйновой, которую обвинили во вмешательстве в выборы в США.
По версии Вашингтона, Хусяйнова управляла финансами проекта «Лахта», созданного бизнесменом Евгением Пригожиным. Проект якобы был нацелен на подрыв американской демократии и вмешательство в выборы.
Данную версию российский дипломат назвал «постыдной» и «клеветнической».
«Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию», — заявил Рябков.
По его словам, в ход идут откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой».
Между тем, российские пользователи Сети обнаружили любопытный документ на официальном сайте российского политика-либерала Григория Явлинского.
На сайте утверждается, что в 1996 году «высокий чин из Белого дома США» посещал Явлинского и требовал от него, чтобы он снял свою кандидатуру на выборах президента РФ в пользу Ельцина. Таким образом, американцы напрямую вмешивались в российские выборы 1996 года, угрожая кандидатам и действуя в пользу своего ставленника. Однако никаких мер в связи с этой информацией российские власти пока не предпринимали.
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