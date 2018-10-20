МИД: США пытаются запугать мировую общественность

Дипломат посвятил комментарий на сайте МИД РФ делу россиянки Елены Хусяйновой, которую обвинили во вмешательстве в выборы в США.

По версии Вашингтона, Хусяйнова управляла финансами проекта «Лахта», созданного бизнесменом Евгением Пригожиным . Проект якобы был нацелен на подрыв американской демократии и вмешательство в выборы.

Данную версию российский дипломат назвал «постыдной» и «клеветнической».

«Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию», — заявил Рябков.

По его словам, в ход идут откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой».

Между тем, российские пользователи Сети обнаружили любопытный документ на официальном сайте российского политика-либерала Григория Явлинского