Русским троллям припомнили американский футбол

Китая и Офис директора Национальной разведки США заявил о «продолжающихся попытках» России Ирана вмешаться в американские промежуточные выборы в Конгресс. При этом в офисе подчеркнули, что сейчас у них нет доказательств существования угроз. Отмечается также, что попытки повлиять на политическую ситуацию в США могут быть предприняты и во время президентских выборов 2020 года.

Офис директора Национальной разведки США заявил о «продолжающихся попытках» России, Китая и Ирана вмешаться в американские промежуточные выборы в Конгресс, пишет издание Washington Post.

В офисе подчеркнули, что сейчас нет доказательств существования угроз или нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования или изменения его результатов.

Однако в заявлении говорится, что офис директора Нацразведки обеспокоен продолжающимися попытками России, Китая и Ирана подорвать доверие к демократическим институтам и повлиять на общественное мнение.

Отмечается, что попытки повлиять на политическую ситуацию в США могут быть предприняты и во время президентских выборов 2020 года.

В этот же день Министерство юстиции США обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову в заговоре с целью помешать проведению выборов в нижнюю палату Конгрессу США — палату представителей в 2018 году, передает ФАН.

Прокуроры заявили, что она управляет финансами «Проекта Лахта», и что она участвовала в процессах, направленных на то «чтобы посеять раздоры в политической системе США», проталкивая дезинформацию в Интернете о множестве спорных политических вопросов, включая иммиграцию, контроль над оружием и национальный гимн Национальной футбольной лиги, передает НСН.

Сегодня же американская звездная певица Рианна ответила отказом на предложение выступить в качестве хедлайнера в перерыве 53-го Супербоула, который должен состояться 3 февраля на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, штат Джорджия.

Как пишут US Weekly и Entertainment Weekly со ссылкой на источники, исполнительница мотивировала свое решение тем, что она поддерживает темнокожего игрока в американский футбол Колина Каперника , который с 2016 года пребывает в статусе свободного агента.

«Эти предложение и возможность были бы отличными для Рианны, так как у нее запланирован новый альбом и тур, однако она придерживается того, что считает правильным», — отметил собеседник US Weekly.

Перед началом одного из матчей в 2016 году Каперник отказался вставать с колен во время исполнения национального гимна США — так он выразил свой протест против жестокости сотрудников полиции в отношении афроамериканцев. Его акция стала первой в череде многих подобных, которые начали устраивать коллеги игрока.

Действия футболистов вызвали неоднозначную реакцию в обществе: некоторые граждане США поддержали спортсменов, но многие раскритиковали их решение — в частности, Дональд Трамп и болельщики-патриоты, обвинившие атлетов в неуважении к стране и ее гимну.

В начале июня новоиспеченные обладатели Супербоула — игроки «Филадельфии Иглз» — объявили о своем твердом намерении отказаться от посещения Белого дома в честь празднования чемпионства. Хотя ранее главный тренер «Филадельфии» утверждал, что его коллектив в полном составе примет участие в торжественном мероприятии.

«Филадельфия Иглз» была приглашена в Белый дом. К сожалению, только небольшое число игроков решило прийти, поэтому мы отменяем визит.

Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна — это неуважение к нашей стране, так же как и вставание на колено. Извините», — прокомментировал в своем твиттере Трамп сложившуюся ситуацию.

Что касается дела «о вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году, то Politico написало, что заключение по этому расследованию специального прокурора США Роберта Мюллера может никогда не быть обнародовано для широкой общественности.

Критики президента Трампа потратили последние 17 месяцев на одно из самых ожидаемых событий — заключительные выводы специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, отмечает издание.

Однако их может ожидать разочарование, пишет Politico, который пообщался с адвокатами, работающими в рамках «российского дела» и 15 бывшими американскими должностными лицами, которые участвовали в расследованиях от Уотергейтского скандала до расследования ситуации на выборах 2016 года.

По их словам, не следует ждать всеобъемлющего и разрушительного для президентства Дональда Трампа расследования предполагаемого вмешательства Кремля и возможного препятствования правосудию со стороны Трампа, пишет журнал.

К тому же заключение «российского дела» Мюллера может быть не выпущено в открытом виде, отмечает издание.

Отмечается, что расследование Мюллера, в котором фигурирует действующий президент США Дональд Трамп, значительно отличается от ранее проведенных федеральных расследований, будь то расследование, инициированное американским президентом Рональдом Рейганом о поставках оружия Ирану, известное как «Ирангейт», или расследование в отношение экс-президента США Билла Клинтона после сексуального скандала с практиканткой Белого дома Моникой Левински

Как отмечает издание, у Мюллера совсем другие полномочия. Он должен уведомить заместителя генерального прокурора США Рода Розенштайна о результатах своего расследования. При этом Розенштайну он должен представить конфиденциальный отчет, объясняющий дальнейшее судебное преследование лиц или их отклонение.

Как отмечает журнал, Белый дом также предпринял усилия для того, чтобы воспрепятствовать публикации выводов Мюллера для широкой общественности. Так, по словам адвоката президента США Рудольфа Джулиани, Белый дом оставил за собой право заблокировать обнародование окончательного судебного заключения Мюллера.

Помимо этого, сроки предоставления заключительного вывода по «российскому делу» Мюллера остаются неизвестны, пишет Politico. Несмотря на то, что у Мюллера нет какого-либо дедлайна, несколько источников рассказали изданию, что команда Мюллера стремится завершить свое расследование.