Жириновский разрешил бить себя по лбу

Жириновский станет куклой

Вспомнился один очень популярный в советские времена анекдот. Леонид Ильич с возмущением разоблачает роящиеся вокруг его персоны слухи: «Тут некоторые утверждают, что в машине вместо меня возят чучело. Так вот, я утверждаю, что это не правда. Вместо чучела возят меня!» Да в те времена народный политический фольклор был удивительно богат. Чего стоило: Брежнев был на батарейках, а Андропов работал от сети.

Сейчас, видимо, легендой того же плана собирается стать неуемный Жириновский. Если верить его telegram-каналу, Вольфович собирается установить свое чучело, пардон, куклу в одном из помещений штаб-квартиры ЛДПР . Для того, чтобы разозленные или раздосадованные соратники не копили бы в себе разрушающий стресс, а вымещали бы злую энергию на синтетической копии вождя и основателя партии.

Как водится, Владимир Вольфович сослался на известный пример из японской практики, о котором только ленивый не писал, но, как выяснилось, никто толком такую экзекуцию тамошних начальников живьем не видел. К слову, несколько лет назад вице-мэр литовского Вильнюса предложил сделать такую «комнату гнева» под сводами тамошней старинной ратуши. Но дальше разговоров дело не пошло, поскольку каждый начальник предпочел, чтобы клерки вымещали свои эмоции на копии другого руководителя, а не его любимого. Ведь каждый уважающий себя шеф уверен, что подчиненные его просто боготворят.

«Любой психиатр скажет, что копить гнев нельзя. Это грозит опаснейшими последствиями. Лучше накричать, поругаться, выплеснуть плохую энергию, чем терпеть. Во многих странах это понимают и дают людям отдушину. Например, в Японии в офисах ставят куклу начальника, чтобы сотрудники могли на ней выместить своё недовольство. Такую куклу, изображающую меня, мы поставим и у нас в ЛДПР», — сообщил Жириновский.

Не известно, появится ли и в логове либерал-демократов искусственный дублер Жириновского, которого разозленные партийцы могли бы безнаказанно метелить. ВВЖ, как известно, мастер создавать вокруг своей персоны выигрышные информационные поводы. Только за последние несколько дней он объяснил, как следует наказать Кокорина и Мамаева. Поведал о том, что в недрах нашего ОПК создается уже система С-700, которую можно было бы назвать в его, Жириновского, честь. И вот на «сладкое» рассказал о заказанной-де кукле для всеобщего партийного расслабления.

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Кстати, просто маленьких куколок и фигурок Жириновского хватает с избытком. Он запечатлен в разных видах — от водочной наклейки до матрешки. Если же допустить, что в штаб-квартире чучело все-таки появится. То, уверяю, сам ВВЖ, мастер самопира, первым ударит фигуру по лбу. А вот соратники вряд ли решатся унизить копию вождя. Так и будет стоять кукла в качестве доказательства разлитой по партийному штабу всеобщей гармонии и благолепия.

Но Жириновский сделал свой информационный выстрел. В конце концов, даже о Черчилле говорили, что он готов сделать барабан из кожи собственной матери, чтобы пробарабанить марш в свою честь.