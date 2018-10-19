Идеология победы: какой будет война XXI века

Война идеологий: технологии принятия решений

В условиях, когда гегемония США в мире ослабевает, а Россия Китай наращивают влияние на мировые процессы, изменяется и характер ведения современных войн. Каковы особенности ведения когнитивных, кибернетических и конвенциональных войн в XXI веке и какую тактику следует избрать России не только для победы в них, но и для устойчивого развития, «Газете.Ru» рассказали члены Совета по внешней оборонной политике.

Войны нашего времени

Карл фон Клаузевиц в своей книге «О войне» писал: «Цель любой войны — это мир, комфортный для победителя». Очевидно, что ядерный мир в случае конфликта ни для кого комфортным не будет. Пожалуй, сегодня ядерное сдерживание — главный фактор обеспечения глобальной стабильности.

Почетный председатель Совета по внешней оборонной политике Сергей Караганов отмечает:

«Мир объективно живет, и еще долго будет жить в предвоенном состоянии. В этой ситуации опора на ядерное сдерживание оказывается спасением.

Стоит сказать себе и миру правду: мы не выживем без ядерного оружия, сколь бы опасным оно ни было…»

В такое предвоенное состояние вводят мир США, теряющие свою гегемонию. Россия и Китай наращивают влияние на мировые процессы, поднимаются остальные государства БРИКС . Европа из союзника становится конкурентом США. Чтобы сохранить гегемонию и возможность для американских корпораций получать прибыли, США необходимо сдерживать развитие всех остальных стран — в том числе с помощью силы, оказывая экономическое и военно-политическое давление, а также провоцируя конфликты.

Тем более, у США уже есть такой опыт. После 1991 года американское управление мировыми процессами шло через мощную идеологию неолиберализма и неоконсерватизма, подкрепленную экономическим и политическим могуществом гегемона.

Следует ожидать смены стратегии противостояния. Новая война будет долго и тщательно готовиться для обеспечения быстрой победы. Об этом откровенно говорится в «Концепции быстрого глобального удара» и в Стратегии национальной обороны США.

Западные державы стремятся избежать прямой военной конфронтации, поскольку Россия в состоянии нанести неприемлемый для них ущерб, а потому вероятность ядерного конфликта низкая — война будет иной.

Война XXI века — это война трех К: Когнитивная, Кибернетическая, Кинетическая (конвенциональная).

Сначала разрушить волю к сопротивлению, затем взять под контроль все критические сферы государства и экономики, объекты и инфраструктуру, после чего точечными ударами уничтожить «опасные объекты», возможно, ядерным оружием ограниченной мощности (о чем указывается в новой доктрине ядерных сил США). И порога для развязывания у такой «Войны ККК» нет. Идет поиск уязвимостей, а затем последуют атаки на уязвимости. Кибер-атаки, скорее всего, произойдут на следующем этапе противостояния, поскольку сейчас они будут парироваться и только разозлят ядерных противников Запада.

Сейчас началась когнитивная война и атаки на сознание людей, на духовные ценности и символические области.

Цель такой войны в том, чтобы повлиять на моральный дух населения и сплоченность нации, подорвать политическую стабильность, уменьшить волю к сопротивлению и, в конечном счете, вынудить элиты снова капитулировать перед Западом.

Фактический демонтаж российского государства, превращение его в fale-state наподобие Украины , деморализация общества и поражение в нас в новой холодной войне гарантирует Западу отсутствие ядерного ответа со стороны России.

Идеология победы

Противоположность уязвимости — это «живучесть системы» — важное понятие военной науки. Базовое ядро должно сохранить способность функционировать при любом воздействии и в случае повреждений оперативно восстанавливать возможности выполнения задач и жизнедеятельность всей системы.

Ядром, сердцем каждой нации являются ее культура, история, язык, традиции, ценности и цели.

А еще — совокупность взглядов, отражающих интересы всех слоев общества, то есть идеология. Чтобы подорвать живучесть и разрушить нацию, не вступая с нею в прямое военное противодействие надо разрушить ее нравственное и идеологическое ядро, определяющее политику и целеполагание.

Эрнест Ренан писал: «Нация — это ежедневный плебисцит». А Ортега-и-Гассет продолжал: «Да, плебисцит, но по какому вопросу плебисцит? Это плебисцит по вопросу о будущем».

Нацию создает образ ее будущего. Не абстрактное будущее, которое когда-нибудь нас настигнет с фатальной неизбежностью, а будущее как достижимая цель, как проект или национальная идея. Имеющиеся технологии и вооружения, способные нас защитить — сегодняшний день. Образование даст нам увидеть завтрашний день России. Наука — послезавтрашний.

Тысячелетний исторический опыт человеческой цивилизации показывает, что экономика и естественные потребности людей далеко не всегда первичны для наций и государств. В основе политических и идеологических доктрин, миропонимания и системы знаний, ценностей и взаимоотношений лежит дух нации — особая философия существования нации, которая как раз и создает цели, идеалы и нормы. Если образа будущего у нации нет, то у вас не будет ни нации, ни государства. Если у нации есть идеология и целеполагание, поддерживаемое культурой, наукой и системой ценностей — у нации есть будущее.

Прорыв в будущее

В обороне войну — в том числе когнитивную — не выиграть. Нужно концентрироваться и идти в контратаку. Президент Путин поставил задачу технологического прорыва: «Если мы не сделаем этот прорыв, мы тогда безнадежно отстанем».

Но как собрать силы на прорыв в будущее в момент, когда патриотический подъем от возвращения Крыма, спортивных достижений, акций Бессмертного полка, побед в Сирии накрывает волна пессимизма из-за экономического кризиса, роста налогов, шоковой пенсионной реформы и плохо оформленных политических решений?

Очевидно, в условиях агрессивного внешнего окружения, попыток изолировать и уничтожить Россию прорыв может быть осуществлен лишь в опоре на образ будущего и при поддержке всего общества. Необходимо идеологическое обеспечение технологического прорыва и экономического роста — переосмысление коллективной идентичности, выбор пути из вчера в завтра, чтобы, изменяясь, оставаться самими собой.

Уклониться от информационной войны мы не можем, тем более что Запад подкрепляет ее экономической санкционной войной, осуществляя управление бизнес-элитами через негативные ожидания и санкции.

Соответственно, сейчас начинает приобретать все большее значение — как для самой России, так и для США — контроль над российской промышленностью и финансовой сферой, рынками и движением капитала, а для России становится первоочередной задачей защита основных человеческих, материальных и научных ресурсов. И очевидно, что государство обязано контролировать одновременно и экономическое и информационное пространство как внутри себя, так и в своем окружении, выстраивая систему экономических и политических отношений с другими государствами на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Патриотизм — идеология принятия решений

Информационную войну необходимо выигрывать. Для этого необходимо завладеть инициативой и формировать собственную повестку. Идеологии в Конституции РФ не установлено, но на самом деле идеология существует. Это — патриотизм.

«У нас нет, и не может быть никакой объединяющей идеи кроме патриотизма», — говорил президент РФ Владимир Путин.

К сожалению, большинство чиновников восприняли это как декларацию.

Между тем, патриотизм — это не только идеология служения, это еще и ключ к технологии принятия решений, которые должны пронизывать все действия и функции государства.

Нужна новая предельно ясная наступательная политика обеспечения информационной безопасности, основанная на патриотизме и ценностях служения Отечеству, всему обществу, всем людям, в том числе и будущим поколениям наших граждан. Главная цель политики — формирование собственной позитивной и понятной всем повестки, заполнение информационного пространства своим контентом. Ее тактика — работа на упреждение, создание смыслов, как на внешнем, так и на внутреннем контуре.

Необходимо дать понять Западу, что победа над Россией в информационной войне — это химера, которая не обеспечит им комфортного мира. Удар по христианской цивилизации, закрепление в сознании российских граждан стойкого образа Запада как врага, выталкивание России в орбиту Китая обернется для Запада негативными последствиями.

У России есть исторический шанс победить в информационно-идеологической войне, так как ключевые проблемы будущего мира — это проблемы обеспечения большей справедливости для всего мира и всех стран. А понятие справедливости ближе к нашей многополюсной ценностной глобальной платформе, чем гегемонистской американской.

Наши базовые ценности традиционны: духовность (семья, нравственность, религия), державность (сильное государство с великим будущим) и суверенитет (независимость во внешних делах и верховенство государственной власти в внутри страны).

Очень мало стран имеют реальный суверенитет. Суверенитет США — это суверенитет гегемона, желающего всегда быть № 1 в мире. Трамповское Make America Great Again (англ. — «Вернем Америке былое величие») — здесь все просто и понятно. Суверенитет Китая — это суверенитет развития с масштабом на столетие.

Суверенитет России — это пока охранительный суверенитет. Это хорошо для текущего момента, но недостаточно для будущего. В нем пока нет ясно и просто сформулированного масштабного и привлекательного проекта «городу и миру». Это сдерживает развитие нации, тормозит рост экономики и снижает привлекательность сотрудничества с Россией для других стран. Отсутствие цели и образа будущего затрудняет наш прорыв, несмотря на определенные достижения.

У России очень мало времени, чтобы сформировать собственный образ будущего, чтобы прекратить быть источником сырья и рынком сбыта для иностранных производителей, а превратиться в интеллектуально-технологический центр мирового уровня в новом технологическом укладе. Государственная программа вооружения до 2025 года имеет десятилетний масштаб. Она обеспечит безопасность страны и наше технологическое лидерство в военной сфере примерно до 2035 года.

Для прорыва в будущее необходимо уже сейчас создавать стратегию идеологического перевооружения, ценностную политику, основанную на высвобождении внутренней энергии общества. Без стратегии, без активной идеологической политики войну сегодняшнего дня — войну идеологий — не выиграть.