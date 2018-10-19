Путин дал оценку переговорам с главой Узбекистана

Путин сообщил, что визит «проходит действительно в дружественной и весьма деловой обстановке, которая всегда отличала российско-узбекские контакты на всех уровнях», передает РИА «Новости»

Он добавил, провел с Мирзиеевым «конструктивные и исключительно полезные переговоры», в ходе которых «предметно рассмотрели очень широкий спектр вопросов двухстороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам».

По итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором «заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества».

Российский лидер отметил, что заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты.

В свою очередь президент Мирзиеев рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным «взаимодействие в военной военно-технической сферах».

Он добавил, что между лидерами состоялся детальный обмен мнениями «о координации совместных усилий по противодействию терроризму и экстремизму, особенно радикализация в молодежной среде».

Кроме того, Путин и Мирзиеев договорились о создании российско-узбекистанской комиссии с целью более эффективного взаимодействия в сфере экономики. Руководить комиссией будут премьер-министры двух стран.

Глава российского государства пояснил, что «комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия».

В целом программа сотрудничества с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 млрд долларов.

Ожидается, что накопительный эффект у программы будет гораздо больше, так как будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест.

Путин отметил, что в Узбекистане происходят серьезные изменения, которые позволяют вывести сотрудничество Москвы и Ташкента на новый уровень.

По его мнению, преобразования в экономике Узбекистана, которые проводит Мирзиеев, в ближайшее время будут заметны и по уровню жизни граждан.

«Конечно, те 5-6 миллиардов товарооборота (прогноз на 2018 год — прим. ВЗГЛЯД), о которых было сказано, — это не является нашим окончательным рубежом», — сказал Путин.

Он добавил, что при сохранении созданных условий эта сумма является лишь стартовой и начальной.

Напомним, в пятницу Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Визит был анонсирован в июне.

До этого Путин посещал Узбекистан с визитом в июне и в сентябре 2016 года.