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Путин дал оценку переговорам с главой Узбекистана
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Путин дал оценку переговорам с главой Узбекистана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 33 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что государственный визит в Узбекистан проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиеевым были исключительно полезными.
Путин сообщил, что визит «проходит действительно в дружественной и весьма деловой обстановке, которая всегда отличала российско-узбекские контакты на всех уровнях», передает РИА «Новости».
Он добавил, провел с Мирзиеевым «конструктивные и исключительно полезные переговоры», в ходе которых «предметно рассмотрели очень широкий спектр вопросов двухстороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам».
По итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором «заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества».
Российский лидер отметил, что заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты.
В свою очередь президент Мирзиеев рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным «взаимодействие в военной военно-технической сферах».
Он добавил, что между лидерами состоялся детальный обмен мнениями «о координации совместных усилий по противодействию терроризму и экстремизму, особенно радикализация в молодежной среде».
Кроме того, Путин и Мирзиеев договорились о создании российско-узбекистанской комиссии с целью более эффективного взаимодействия в сфере экономики. Руководить комиссией будут премьер-министры двух стран.
Глава российского государства пояснил, что «комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия».
В целом программа сотрудничества с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 млрд долларов.
Ожидается, что накопительный эффект у программы будет гораздо больше, так как будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест.
Путин отметил, что в Узбекистане происходят серьезные изменения, которые позволяют вывести сотрудничество Москвы и Ташкента на новый уровень.
По его мнению, преобразования в экономике Узбекистана, которые проводит Мирзиеев, в ближайшее время будут заметны и по уровню жизни граждан.
«Конечно, те 5-6 миллиардов товарооборота (прогноз на 2018 год — прим. ВЗГЛЯД), о которых было сказано, — это не является нашим окончательным рубежом», — сказал Путин.
Он добавил, что при сохранении созданных условий эта сумма является лишь стартовой и начальной.
Напомним, в пятницу Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Визит был анонсирован в июне.
До этого Путин посещал Узбекистан с визитом в июне и в сентябре 2016 года.
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