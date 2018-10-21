В МИД рассказали о строгом соблюдении Россией ДРСМД 

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В МИД допустили ответные меры в случае дальнейшего выхода США из соглашений

Клинцевич заявил об отсутствии у США доказательств нарушений Россией ДРСМД

Путин и Трамп могут встретиться в ноябре в Париже и Буэнос-Айресе