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«Отношения РФ и США принесут в жертву во время выборов»
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Песков: отношения между Россией и США принесут в жертву во время выборов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российско-американские отношения наверняка будут принесены в жертву во время предстоящих выборов в США, поскольку в Америке это превращается в национальную забаву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выборы, которые будут через несколько недель в США, — это серьезный сдерживающий фактор, это такая национальная американская забава — приносить Россию и российско-американские отношения в жертву на алтаре внутренней политики. Наверняка, это будет происходить и сейчас. Здесь никакого сомнения нет", — сказал Песков в эфире Первого канала.
В целом, по его словам, можно сказать, что картина российско-американских отношений во многом является побочным продуктом внутриполитической кухни США.
"Сейчас, судя по всему, будет обострение. Оно легко прогнозируется", — добавил Песков.
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