«Отношения РФ и США принесут в жертву во время выборов»

Песков: отношения между Россией и США принесут в жертву во время выборов

Российско-американские отношения наверняка будут принесены в жертву во время предстоящих выборов в США , поскольку в Америке это превращается в национальную забаву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Выборы, которые будут через несколько недель в США, — это серьезный сдерживающий фактор, это такая национальная американская забава — приносить Россию и российско-американские отношения в жертву на алтаре внутренней политики. Наверняка, это будет происходить и сейчас. Здесь никакого сомнения нет", — сказал Песков в эфире Первого канала. В целом, по его словам, можно сказать, что картина российско-американских отношений во многом является побочным продуктом внутриполитической кухни США. "Сейчас, судя по всему, будет обострение. Оно легко прогнозируется", — добавил Песков.