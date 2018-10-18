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В Госдуме прокомментировали авиаудары в Сирии
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В Госдуме прокомментировали авиаудары коалиции по жилым домам в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Mohammad Maarouf
Информация об авиаударах международной коалиция во главе с США по домам мирных жителей в Сирии нуждается в проверке, но если данные подтвердятся, это только дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил РИА Новости в четверг первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее сирийский военный источник сообщил агентству, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
"Если на самом деле это так, то любое государство обязано предпринимать все необходимые меры для защиты своих мирных граждан… В любом случае, это попытка дестабилизировать ситуацию, попытка поддержать сопротивление ИГ*, попытка продемонстрировать боевикам, что они могут рассчитывать на американскую помощь, американскую авиацию. И показать, что не только у России есть самолеты, которые могут наносить удары, но и у американцев они есть", — сказал Шерин.
По мнению парламентария, это также может быть и формой провокации.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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