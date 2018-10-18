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Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации
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Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПУТИН: ТРАГЕДИЯ В КЕРЧИ — РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СОЦСЕТИ, ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В АМЕРИКАНСКИХ ШКОЛАХ
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