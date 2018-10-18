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В России исключили военный ответ на санкции
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В России исключили военный ответ на санкции США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил возможность принятия военных мер в качестве ответа на санкции США. Его цитирует телеканал «Евроньюс» в четверг, 18 октября.
«В мире есть разные формы реагирования, в том числе, как я сказал, асимметричные. Вовсе необязательно, что речь идет о военных мерах», — сказал он, добавив, что подобные вопросы находятся в компетенции президента.
Какие именно формы реагирования может выбрать российское руководство, Медведев не уточнил. «Это могут быть самые разные ответы», — отметил он.
Также премьер добавил, что санкции являются плохим путем. «Но не мы их начинали, и не нам их заканчивать», — заключил он.
Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что торговые и финансовые ограничения положительно повлияли на состояние российского рынка.
20 сентября американский президент Дональд Трамп подписал указ об ужесточении уже действующих в отношении России санкций.
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