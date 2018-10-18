Ещё
Жириновский поставит в приемной свое чучело для битья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине отреагировали на трагедию в Керчи
На Украине отреагировали на трагедию в Керчи

Жириновский поставит в приемной свое чучело для битья 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поставить в своей приемной изображающую его куклу, чтобы коллеги могли вымещать на ней негативные эмоции. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 октября.
«Врачи говорят, если мы не дадим возможность гневу выйти наружу, будут расстреливать на улицах, в школах и так далее. В Японии [в офисах ставят] чучело начальника. Мое чучело поставьте. В приемной моей поставьте, а я буду следить, кто будет бить по морде чучело мое», — сказал политик.
Такое заявление парламентарий сделал после ЧП в Керченском технологическом техникуме, где накануне 18-летний студент взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей.
9 сентября Владимир Жириновский стал участником драки в центре Москвы, когда пришел на несанкционированный митинг на Пушкинской площади. Депутат ударил одного из активистов в лицо и пообещал, что тот будет «истекать кровью».
Позже либерал-демократ заявил, что собирается наказать обидчика, и назвал его провокатором.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вся левобережная Украина отойдет России»248
Украина приготовила «сюрприз» для россиян-нарушителей128
Соболезнования Климкина возмутили интернет124
В ЕС прокомментировали трагедию в Керчи15
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи114
Видео
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Криминал
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:25
«Вся левобережная Украина отойдет России»
Украина В мире
03:42
Студентка рассказала подробности нападения в Керчи
Происшествия
01:40
Москва отказалась пропустить корабли НАТО в Азовское море
Армия Политика
07:00
Число погибших в Керчи увеличилось
Происшествия
02:41
В Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей
Происшествия
02:34
Украина приготовила «сюрприз» для россиян-нарушителей
Украина В мире
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение